Dave The Diver hitem na Steam! Popularność stale rośnie

Dave The Diver to propozycja od niezależnego studia Mintrocket. O grze mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż była dostępna w ramach Early Access, ale przed paroma dniami w końcu ukazała się na rynku w wersji 1.0 i najwidoczniej dopiero teraz pokazuje swój pełny potencjał.

Recenzje Dave The Diver nie pozostawiają złudzeń

Gracze są zachwyceni Dave The Diver. Według danych zebranych na SteamDB dotychczasowy rekord grających wyniósł 34 392 osoby. Popularność produkcji stale rośnie, więc z pewnością wynik wkrótce zostanie pobity. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już 14 tys. recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 97%, to pozytywne opinie. Wszystko wskazuje więc na to, że mamy tutaj do czynienia z kolejnym indyczym hitem.



Sami twórcy opisują Dave The Diver jako casualową, przygodową grę RPG z modelem zabawy dla jednego gracza. Jak łatwo się domyślić, jej głównym bohaterem jest nurek Dave, który za dnia będzie eksplorować łowić ryby i eksplorować morskie głębiny, a nocą zarządzać restauracją serwującą sushi.



Połączenie pikselowej i trójwymiarowej grafiki tworzy oryginalny styl, dzięki czemu podwodne krajobrazy prezentowane są w intrygujący sposób. Warto dodać, że w trakcie przygody będziemy mieli okazję spotkać ponad 200 gatunków morskich stworzeń.



Pełna wersja Dave The Diver ukazała się na rynku 28 czerwca, a gra dostępna jest wyłącznie na PC. Twórcy mają jednak w planach przygotowanie portu na Nintendo Switch.