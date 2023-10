Darmowe Warhammer 40,000: Warpforge przyciąga graczy

Warhammer 40,000: Warpforge to propozycja od studia Everguild. Gra dystrybuowana jest w modelu free to play, a póki co możecie przetestować ją w ramach wczesnego dostępu. Wszystkich zainteresowany kolejną produkcją z uwielbianego przez graczy uniwersum zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Warhammer 40,000: Warpforge jest grą “pay to win”?

Warhammer 40,000: Warpforge to cyfrowa kolekcjonerska gra karciana osadzona w uniwersum Warhammer 40,000. Produkcja zadebiutowała na Steam 19 października, gdzie walczy o uwagę graczy. Mamy tutaj do czynienia z niezwykle popularnym światem, a do tego grą darmową, co brzmi jak przepis na sukces. Sytuacja nie jest jednak tak kolorowa.