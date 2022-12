Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Za tydzień kolejne prezenty

Nie da się zaprzeczyć, że dzisiaj mamy czwartek, a gdyby ktoś jednak zapomniał, jaki mamy dzień tygodnia, to z pomocą przychodzi Epic Games Store z kolejnymi prezentami dla posiadaczy komputerów. Po świetnej ofercie z poprzedniego tygodnia, tym razem sklep wraca do rozdawania aż dwóch tytułów. W tym tygodniu gracze mogą odebrać dwie mniejsze, ale równie warte uwagi produkcje. Pierwszą z nich jest Fort Triumph, nietypowa gra strategiczna łącząca turową walkę rodem z X-COM z eksploracją świata zaczerpniętą z serii Heroes of Might & Magic. Ponadto użytkownicy sklepu mogą odebrać RPG in a Box, czyli narzędzie do tworzenia własnych gier. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi tutułami, to Fort Triumph odbierzecie z tego miejsca, a RPG in a Box znajdziecie pod tym adresem. Przypominamy, że oferta dostępna jest od 17:00 czasu polskiego i potrwa równy tydzień.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Przypominamy również o darmowej grze z ubiegłego tygodnia, która dostępna jest jeszcze do odebrania przez kilka najbliższych godzin. Jeżeli chcecie wzbogacić swoja bibliotekę o STAR WARS: Squadrons, to udajcie się pod ten adres, aby przypisać grę do Waszego konta.