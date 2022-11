Dwie darmowe gry w Epic Games Store. Odbierz kolejne prezenty na PC

Czwartek to zapewne ulubiony dzień każdego pecetowego gracza. To właśnie tego dnia w Epic Games Store pojawiają się kolejne darmowe gry do odebrania. Nie inaczej jest również dzisiaj i w sklepie czekają już nowe darmówki, które możecie przypisać do swojego konta. Pierwszą pozycją za darmo jest Alba – A Wildlife Adventure od studia ustwo games, twórców nagrodzonego Monument Valley i Assemble with Care. Gra jest relaksującą przygodówką, w której przemierzamy śródziemnomorską wyspę, wykonując różne zadania. Produkcję odbierzecie w tym miejscu.

Drugim z udostępnionych darmowych tytułów jest Shadow Tactics, czyli popularna skradanka taktyczna osadzona w Japonii w okresie Edo. W grze kierujemy zespołem ekspertów w zakresie zabójstw, sabotażu oraz szpiegostwa, aby przyczynić się do pokoju w kraju po objęciu władzy przez nowego Szoguna. Shadow Tactics jest dostępne za darmo pod tym adresem.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC od Epic Games Store

Przypomnijmy również o dwóch grach z poprzedniego czwartku, które możecie odebrać jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Warto się więc pośpieszyć i zgarnąć za darmo Rising Storm 2: Vietnam oraz Filament.