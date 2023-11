Darmowe Gatekeeper: Infinity spodobało się graczom. Zainteresowanych przybywa

Gatekeeper: Infinity to propozycja od studia Gravity Lagoon. Gra zadebiutowała na rynku 10 listopada i coraz więcej osób zaczyna zwracać na nią uwagę. Przede wszystkim dlatego, że zbiera bardzo dobre oceny i jest darmowa. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem premierowym.

Czy warto zagrać w Gatekeeper: Infinity?

Gatekeeper: Infinity to dynamiczny shooter, w którym akcję obserwujemy z lotu ptaka. Gra posiada cechy charakterystyczne dla gatunku rogue-lite, dlatego powinniście spodziewać się podkręconego poziomu wyzwań. Twórcy przygotowali czterech różnorodnych bohaterów oraz kampanię fabularną, podczas której zwiedzimy dwie planety składające się łącznie z 12 lokacji. Co ważne, w ten tytuł można zagrywać się w pojedynkę lub w trybie kooperacji.



Produkcja jest dystrybuowana w modelu free to play, dlatego gracze chętnie sprawdzają, co ma do zaoferowania. Gatekeeper: Infinity zbiera jednak pozytywne oceny. Wyłącznie na Steam tytuł doczekał się już ponad 300 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 89%, to pozytywne opinie. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności zagrywało się w nią jednocześnie 3333 osób.



Gatekeeper: Infinity jest dostępne wyłącznie na PC za pośrednictwem Steam.