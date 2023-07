Darmowa gra PC w Epic Games Store. Kolejny prezent dla graczy do odebrania

Epic Games Store kontynuuje darmowe rozdawnictwo gier i jak w każdy czwartek, również tym razem, w sklepie pojawiła się kolejna darmowa gra dla użytkowników komputerów osobistych. Tym razem w ofercie znajdziecie tylko jeden tytuł, a jest nią gra GRIME. Produkcja studia Clover Bite to side-scroller 2,5D z elementami RPG i platformówki. Największą atrakcją GRIME jest żyjąca broń, która potrafi zmieniać swoją postać, a także możliwości i funkcje, aby skuteczniej pokonywać wrogów.

Darmowe GRIME odbierzecie w tym miejscu. Czasu na przypisanie gry do swojego konta macie tradycyjnie przez cały tydzień. Promocja zakończy się 13 lipca o godzinie 17:00.

Więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Jeszcze przez kilka najbliższych godzin możecie odebrać darmową grę z poprzedniego tygodnia. W ubiegły czwartek w sklepie Epic Games Store zostało bez żadnych opłat udostępniona gra The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos.