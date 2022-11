Darmowa gra AAA w sklepie Epic Games Store. Odbierz kolejny prezent na PC

Dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego w sklepie Epic Games Store udostępniona zostanie całkowicie za darmo gra Star Wars: Squadrons. Produkcja pozostanie darmowa przez okrągły tydzień, czyli do następnego czwartku (1 grudnia), a po dodaniu gry do biblioteki zatrzymujecie ją na zawsze. O tej samej godzinie dowiemy się, co odbierzemy za tydzień. Warto jednak zaznaczyć, że na ten moment wciąż możecie odbierać pakiet Epic Cheerleader do gry Rumbleverse oraz Dark Deity i Evil Dead: The Game.

Star Wars: Squadrons za darmo