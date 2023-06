Darmowa gra na weekend! Odbierzcie prezent!

Już za momencik rozpocznie się upragniony weekend. Ekipa ze sklepu GOG.com przygotowała dla graczy specjalny prezent, który jeszcze bardziej umili Wam piątek. Już teraz za darmo możecie odebrać grę Sigma Theory: Global Cold War. Wystarczy udać się pod ten adres i przypisać produkcję do swojego konta.

Sigma Theory: Global Cold War do odebrania za darmo w sklepie GOG.com

Sigma Theory: Global Cold War to strategia turowa stworzona i wydana w 2019 roku przez Goblinz Studio i Mi-Clos Studio. Gra spotkała się z pozytywnym przyjęciem, więc jeśli lubicie strategie, nie powinniście być rozczarowani.



Sigma Theory: Global Cold War pozwala wcielić się w dowódcę tytułowego oddziału Sigma, którego zadaniem jest upewnienie się, że to właśnie naród głównego bohatera czerpie najwięcej korzyści z Teorii Sigma, czyli naukowego odkrycia, do którego dostęp mają zaledwie nieliczni. Zarządzając kadrą najlepiej wyszkolonych tajnych agentów i korzystając z nowoczesnych gadżetów (np. dronów) będziemy musieli zrobić wszystko, by wykonać powierzone nam zadanie.