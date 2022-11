DARK SOULS II – funkcje online ponownie dostępne

Przedstawiciele studia From Software poinformowali o wyczekiwanej reaktywacji funkcji online w grze DARK SOULS II.

Pod koniec sierpnia bieżącego roku informowaliśmy Was o powrocie serwerów w grze DARK SOULS III. Zaledwie miesiąc później znów zostały one wyłączone z nieznanych przyczyn. Teraz jednak mamy dobrą wiadomość dla miłośników znanej serii – przedstawiciele studia From Software poinformowali o wyczekiwanej przez licznych graczy reaktywacji funkcji online w grze DARK SOULS II.

DARK SOULS II – multiplayer powraca

W wiadomości udostępnionej przez twórców na platformie Steam nie zabrakło oczywiście podziękowań za wsparcie i – przede wszystkim – cierpliwość. Pozostaje trzymać kciuki, że na drodze deweloperów nie pojawią się żadne problemy i multiplayer będzie działać poprawnie.