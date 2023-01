Polska gra RPG Dark Envoy z wersją demonstracyjną. Twórcy zapraszają do testów

To jednak nie koniec dobrych wiadomości – jeżeli komukolwiek nie uda się znaleźć na liście wybrańców, studio zapowiedziało na swoim serwerze na Discordzie, że wersja demonstracyjna Dark Envoy będzie również dostępna podczas Festiwalu Steam Next dla wszystkich zainteresowanych . Wspomniane wydarzenie odbędzie się na platformie Valve w dniach od 6 do 13 lutego bieżącego roku.