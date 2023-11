Daredevil: The Man Without Fear wyciekło do sieci. Skasowana gra Marvela

Jak podaje między innymi serwis Video Games Chronicle, do sieci wyciekło sporo materiałów ze skasowanej gry Daredevil: The Man Without Fear, która była tworzona z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox i PlayStation 2. Dlaczego skasowanej? Zaraz do tego przejdziemy.

Do sieci wyciekła skasowana gra Daredevil

Zacznijmy przede wszystkim od tego, że do sieci wyciekły nie tylko liczne materiały z rozgrywki (jeden z nich znajdziecie poniżej), ale również w pełni funkcjonalny prototyp, który każdy zainteresowany może pobrać ze strony Hidden Palace (korzystając np. z emulatora PS2 na PC).

Według podanych tam informacji Daredevil: The Man Without Fear miało opowiedzieć oryginalną historię, w której śmierć Kingpina wywołała wojnę gangów próbujących przejąć kontrolę nad miastem. Gracze natomiast wcielają się w tytułowego superbohatera, którego zadaniem jest dzielnie walczyć z członkami tychże gangów, aby przywrócić spokój i harmonię. Rozgrywka miała polegać na używaniu tak zwanej techniki Shadow World pozwalającej wykrywać źródła ciepła.