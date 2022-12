Daredevil nabiera rozpędu. Serial Marvela zyskał dwie nowe gwiazdy

Długo spekulowano o solowym serialu dla Daredevila w ramach MCU i w maju bieżącego roku w końcu potwierdzono, że produkcja faktycznie powstaje. Na jej premierę będziemy musieli trochę poczekać, ale serial zaczyna nabierać kształtów, dzięki nowym osobom w obsadzie. Do produkcji dołączyły właśnie Margarita Levieva (Prawnik z Lincolna, Kroniki Times Square) oraz Sandrine Holt (House of Cards, The Expanse). Ich role nie zostały ujawnione, ale według najnowszych doniesień miałyby wcielić się w obiekty miłosnych uczuć dla Matta Murdocka i Wilsona Fiska.

Daredevil: Born Again – obsada serialu

Za scenariusz i produkcję serialu odpowiadają Matt Corman i Chris Orda. W obsadzie znaleźli się: Charlie Cox, Vincent D’Onofrio, a najnowszym nabytkiem jest również Michael Gandolfini.