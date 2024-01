Daredevil: Born Again bliższy pierwszemu serialowi. Dwie ważne postacie powrócą

W październiku ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że prace nad Daredevil: Born Again zostały zresetowane. Marvel nie był zadowolony z serialu i po nakręceniu kilku pierwszych odcinków podjęli decyzję, że serial musi powstać niemal od nowa. W tym celu zatrudniono nowych twórców, którzy mają sprawić, że nowy serial będzie bliższy Daredevilowi z 2015 roku od Netflixa. Niedawno studio oficjalnie potwierdziło, że ta produkcja, jak i inne z serii The Defenders Saga, jak Jessica Jones, czy Luke Cage, należą do kanonu MCU. Oznacza to, że Marvel otworzył nowe furtki, które do tej pory przed twórcami były zamknięte. Włącznie z powrotem postaci, które pierwotnie nie miały znaleźć się w Daredevil: Born Again.

Daredevil: Born Again – Foggy Nelson i Karen Page powrócą

Według najnowszych doniesień w serialu wystąpi Elden Henson jako Foggy Nelson i Deborah Ann Woll, która powróci jako Karen Page. Ma być to decyzja nowego scenarzysty, Dario Scardapane, który chce zachować jak najwięcej elementów z oryginalnego serialu.