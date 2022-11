Daniel Radcliffe nie zgadza się z J.K. Rowling. „Nie wszyscy podzielają te poglądy”

J.K. Rowling od wielu lat jest na świeczniku osób transpłciowych. Autorka niepochlebnie wypowiadała się o osobach, które zdecydowały się na korektę płci. W marcu bieżącego roku Rowling opowiedziała się przeciwko ustawie, która miałaby ułatwić proces legalnej zmiany płci. Chociaż kilka miesięcy później Warner Bros. wydało oświadczenie, w którym wsparli autorkę, to jedną z pierwszych osób potępiającą słowa pisarki był Daniel Radcliffe. Gwiazda Harry’ego Pottera napisała list otwarty, w którym przyznał, że: „kobiety transpłciowe to kobiety”. W najnowszym wywiadzie dla IndieWire aktor wyjaśnił, dlaczego zdecydował się wtedy publicznie wypowiedzieć przeciwko Rowling.

Powodem, dla którego czułem, że muszę to zrobić, szczególnie od czasu ukończenia „Pottera”, to spotkanie tak wielu queerowych i transpłciowych dzieciaków i młodych ludzi, którzy identyfikowali się z Potter. Więc widząc ich tego dnia zranionych, chciałem, aby wiedzieli, że nie wszyscy w tej serii podzielali te poglądy. I to było naprawdę ważne.