Czy warto kupić Six Days in Fallujah?

O Six Days in Fallujah było w sieci naprawdę głośno, szczególnie gdy internet obiegła informacja o wznowieniu prac nad produkcją. Przypomnijmy, że gra tak naprawdę powstaje od 2009 roku. Wszyscy zainteresowani mają już okazję przetestować dzieło autorstwa Highwire Games, gdyż jest ono dostępne w ramach Early Access. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z solidnym tytułem.

Gracze dostrzegają w Six Days in Fallujah potencjał

Six Days in Fallujah to strzelanka taktyczna z widokiem z pierwszej osoby, opracowana przy współpracy z ponad 100 marines i żołnierzami, którzy brali udział w drugiej bitwie o Falludżę. Twórcy postawili sobie za cel stworzenie niezwykle realistycznego modelu rozgrywki.



Co ważne, gra Six Days in Fallujah spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Na Steam tytuł doczekał się już ponad 2 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 80%, to pozytywne opinie. Gracze chwalą sposób odwzorowania sytuacji na polu walki, taktyczność i złożoność oraz angażujący system rozgrywki.

Six Days in Fallujah spędzi w Early Access przynajmniej rok

Gracze mogą doświadczyć adrenaliny, napięcia i honoru towarzyszących walkom o Falludżę, wcielając się w bohatera, którego działania i decyzje mają głębokie konsekwencje. Celem będzie przetrwanie przez sześć dramatycznych dni, stając naprzeciwko nieprzyjaciela i walcząc w imię swoich braci broni. Six Days in Fallujah pozwala na autentyczne odczucie ducha walki w jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na ziemi, sprawiając, że całość staje się nie tylko grą, ale także głębokim doświadczeniem.



Według zapewnień twórców Six Days in Fallujah ma spędzić w Early Access około roku. Obecnie gra oferuje możliwość przejścia czterech misji, które mogą być rozgrywane przez nawet czterech graczy. Warto jednak zaznaczyć, że rozgrywają się one na proceduralnie wygenerowanych mapach. Pełnej kampanii odwzorowującej tamte wydarzenia doczekamy się wraz z premierą wersji 1.0.