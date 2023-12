Czy Aquaman 2 ma scenę po napisach? Jest jednoznaczna odpowiedź

Już dzisiaj Aquaman i Zaginione Królestwo debiutuje w polskich kinach. Film zamknie dotychczasowe uniwersum DC i prawdopodobnie będą to ostatnie przygody Arthura Curry’ego, w którego wciela się Jason Momoa. Chociaż to zamknięcie pewnego rozdziału dla superbohaterów ze stajni DC, to film posiada jedną scenę po napisach. W przeciwieństwie do wielu poprzednich tym razem nie otrzymujemy żadnej zapowiedzi kolejnych wydarzeń, czy nowych bohaterów, ale prostą scenę, która nawiązuje do żartu, który usłyszymy w samym filmie.

Aquaman 2 – szczegóły sceny po napisach

Użytkownik serwisu X o nicku BLURAYANGEL potwierdził, że Aquaman i Zaginione Królestwo ma jedną scenę po napisach. Wygląda na to, że na jej zobaczenie będziemy musieli poczekać do samego końca. Ale czy będzie warto czekać tych dodatkowych kilka lub kilkanaście minut?

Wczytywanie ramki mediów.