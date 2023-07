Czekacie na zapowiedź Psychonauts 3? Tim Schafer nie ma dla Was dobrych wieści

Tim Schafer dodał, że Double Fine pracuje obecnie nad „mniejszymi” grami, które nie zostały jeszcze zapowiedziane. Niewykluczone jednak, że jeszcze w tym roku będziemy mieli okazję przekonać się, nad czym obecnie pracuje wspomniany zespół. W trakcie rozmowy deweloper stwierdził, że istnieje szansa, że studio wkrótce uchyli rąbka tajemnicy na temat swoich nowych projektów.

Na koniec przypomnijmy, że wspomniane na początku wiadomości Psychonauts 2 dostępne jest na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X/S. Gra znajduje się także w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli jesteście zainteresowani naszą opinią na temat produkcji Double Fine, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Recenzja Psychonauts 2 – kreatywna eksplozja umysłu.