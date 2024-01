„Czas, aby kobieta kształtowała Gwiezdne wojny” – twierdzi reżyserka filmu o Rey

Sharmeen Obaid-Chinoy uważa, że to kobiety powinny kształtować nowe historie osadzone w odległej galaktyce.

Jednym z czterech zaplanowanych filmów kinowych jest kontynuacja historii Rey, w którą ponownie wcieli się Daisy Ridley. Produkcja została zapowiedziana na zeszłorocznym Star Wars Celebration, gdzie ogłoszono, że scenariusz do filmu napisze Steven Knight (Peaky Blinders), a za kamerą stanie Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel). Po zrezygnowaniu z Rogue One od Patty Jenkins, to właśnie na Obaid-Chinoy stanie się pierwszą reżyserką, która nakręci film z Gwiezdnych wojen.

Gwiezdne wojny – reżyserka filmu o Rey zadowolona ze swoje projektu

W najnowszym wywiadzie filmowczyni przyznała, że jest podekscytowana tym projektem. Dodała, że najwyższy czas, aby to kobiety kształtowały nowe produkcje z Gwiezdnych wojen.