Cyborg 2, Głęboka czerwień i inne - propozycje w FlixClassic na weekend

Na pierwsze dni lipca mamy dla Was kilka propozycji, jak można spędzić ten wolny weekend, nadrabiając filmowe klasyki. Poniżej tradycyjnie znajdziecie listę pięciu przygotowanych przez nas propozycji starszych filmów, które warto poznać. Jeżeli jesteście fanami akcyjniaków sci-fi, to mamy dla Was film Cyborg 2 – Szklany cień. W zestawieniu znajdą coś również dla siebie fani westernów za sprawą filmu Compañeros, a widzowie, którzy lubią thrillery z dreszczykiem, powinni zwrócić uwagę na Siedem czarnych nut.

FlixClassic – co oglądać w weekend? (30 czerwca – 2 lipca