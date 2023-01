Cyberpunk 2077 – zostań przewodnikiem po Night City

Jeśli zapytacie graczy, jakiego rodzaju questów nienawidzą najbardziej, to zdecydowana większość odpowie, że nie cierpi wykonywać zadań polegających na eskorcie. Jeden z fanów Cyberpunk 2077 wpadł na pomysł, by stworzyć modyfikację dodającą do gry podobny model zabawy. Jeśli chcecie zgotować sobie koszmar w Night City, to nie będziemy Wam w tym przeszkadzać.

Cyberpunk 2077 – mod, który przetestuje Waszą cierpliwość

“Take on the role of a tourist guide” to modyfikacja przygotowana przez użytkownika o nicku ralf. Jak łatwo się domyślić, za jej sprawą zmieniamy się w przewodnika po Night City. Zasady zabawy są proste, bierzemy naszego towarzysza, zaznaczamy dowolny punkt na mapie i musimy dotrzeć do niego pieszo. W trakcie wycieczki nie możemy dopuścić jednak do tego, by nasz przyjaciel się znudził. Do takiej sytuacji dojdzie, jeśli osoba, którą oprowadzamy zniknie nam z zasięgu wzroku lub się zatrzyma. Twórca przyznaje, że przygotowane przez niego wyzwanie bywa wymagające.



A co jeśli dojdziemy do naszej ukochanej miejscówki, którą chcemy podzielić się z kompanem? W nagrodę możemy poprosić go o wykonanie tańca i zrobić kilka fotek. Jeśli ktoś ma ochotę spróbować takiego modelu zabawy w Cyberpunk 2077, to instrukcję zainstalowania modyfikacji znajdziecie tutaj. Warto zwrócić uwagę na wszystkie wskazówki od autora, które ułatwią nam zabawę. Poniżej znajdziecie wideo prezentujące przykładowy spacer.