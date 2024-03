Cyberpunk 2077 za darmo. Zapowiedziano próbną wersję gry, ale nie wszyscy z niej skorzystają

Jeżeli nadal nie graliście w Cyberpunka 2077, a chcielibyście spróbować gry od CD Projekt RED, to będzie ku temu świetna okazja. Studio zapowiedziało darmową wersję próbną gry, która wystartuje już w najbliższy weekend. Niestety z promocji będą mogli skorzystać wyłącznie posiadacze konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Cyberpunk 2077 za darmo w wersji próbnej na konsolach

Darmowy trial z Cyberpunkiem 2077 rozpocznie się już 28 marca o 16:00 czasu polskiego i potrwa do 1 marca do godziny 8:59 czasu polskiego. To świetna okazja, aby zagrać w tego RPG-a podczas świątecznej przerwy.