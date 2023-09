Cyberpunk 2077: Widmo Wolności na Poznań Game Arena 2023

Najnowsze rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077: Widmo Wolności pojawi się w strefie CD PROJEKT RED na targach Poznań Game Arena.

Phantom Liberty to pełne akcji rozszerzenie do gry Cyberpunk 2077, w formie szpiegowskiego thrillera, oferujące złożoną fabułę, nieznaną dzielnicę do odkrycia, nowe, potężne drzewo umiejętności, świeże zlecenia i zadania poboczne, nowe bronie i przedmioty oraz nieskończoną liczbę aktywności w otwartym świecie.