Cyberpunk 2077, Elden Ring i tysiące gier ze Steam dostępne w samochodach Tesla

Czy są to jacyś posiadacze samochodów marki Tesla? Mamy dla Was dobrą wiadomość. Firma Elona Muska podzieliła się rewelacjami, które ucieszą graczy. Od teraz na pokładzie pojazdów z serii Model S i X będzie można zagrać w tysiące gier, które dostępne są w bibliotece Steam.

Sprzęt o mocy PlayStation 5 w samochodach marki Tesla?

Firma poinformowała o nowościach za pośrednictwem portalu Twitter. Otrzymaliśmy również krótkie wideo, na którym można zobaczyć znajome logo. Do prezentacji użyto bowiem gry Cyberpunk 2077, która w sumie świetnie wpisuje się w klimat zapowiedzi. Warto zaznaczyć, że całość będzie działać w oparciu o bezprzewodowe kontrolery. Konto Steam będzie w pełni zsynchronizowane, więc nie powinno być większego problemu z zapisem postępów.



Ktoś w komentarzu zapytał o specyfikację i moc sprzętu. Elon Musk osobiście udzielił zdawkowej lecz bardzo klarownej odpowiedzi – PS5. Na wideo możemy zobaczyć kontroler DualSense.



Nie będę ukrywał, że to raczej opcja, z której nigdy nie przyjdzie mi skorzystać, więc ciężko ustosunkować mi się do jej zasadności. Jeśli kiedykolwiek musiałbym jednak czekać nieco dłużej na to aż samochód się naładuje, to chętnie skorzystałbym z możliwości uprzyjemnienia sobie czasu rozgrywką w topowe tytuły.

