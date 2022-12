Cyberpunk 2077 w wersji GOTY w 2023 roku. CD Projekt wyda nową wersję

Pomimo naprawdę ciężkiego startu CD Projekt RED postanowił się nie poddawać i zamierza dalej rozwijać markę Cyberpunk 2077. Kilka tygodni temu poznaliśmy plany studia na najbliższe lata – aktualnie jednak społeczność ze zniecierpliwieniem wyczekuje premiery rozszerzenia fabularnego Phantom Liberty. Po jego premierze dewelopery zajmą się pracami nad kontynuacją.

Jak podaje serwis Stockwatch.pl . W trakcie prezentacji podczas GPW Innovation Day prezes polskiej spółki, Adam Kiciński, stwierdził, że przygotowanie nowego wydania gry to naturalna kolej rzeczy – identycznie, jak miało to miejsce w przypadku Wiedźmina 3: Dzikiego Gonu.

To naturalna kolej rzeczy – podobnie było z Wiedźminem, który po obu dodatkach został w końcu wydany jako Game of The Year Edition i w ten sposób od tamtego czasu funkcjonuje na rynku. W tym przypadku można spodziewać się tego samego. (...)

Docelowa wersja Game of the Year Cyberpunka 2077 będzie po updacie i łącznie z nowym dodatkiem. Ta wersja udostępniona zostanie w “pełnej” cenie.