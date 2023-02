Nadchodzi ambitna modyfikacja Cyberpunk 2077 HD Reworked Project. Zobacz trailer

Twórca docenianej modyfikacji HD Reworked Project do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon ogłosił, iż pracuje nad tego samego typu modem do Cyberpunka 2077.

Znany w moderskiej społeczności Polak o pseudonimie Halk Hogan oficjalnie poinformował, iż pracuje nad ambitną modyfikacją HD Reworked Project do gry Cyberpunk 2077. Jeżeli kojarzycie nazwę moda, to zapewne dlatego, że analogiczna modyfikacja powstała dla gry Wiedźmin 3: Dziki Gon i jest ona uznawana za jednego z najważniejszych modów do tej produkcji.

Cyberpunk 2077 HD Reworked Project powstaje

Choć na razie twórca nie jest w stanie podać nawet przybliżonej daty premiery, postanowił podzielić się pierwszym zwiastunem modyfikacji, który pokazuje ulepszenia, jakich doczeka się polska gra.