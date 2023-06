Crossroads Inn 2 na pierwszym zwiastunie. Gracze znowu wcielą się w karczmarza

Klabater podkreśla, że Crossroads Inn „wywołało ogromne poruszenie”, a także spotkało się ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Deweloperom zależy, by nadchodząca kontynuacja powtórzyła sukces pierwowzoru. Gracze mogą liczyć m.in. na rozwinięte systemy budowania i wyposażania.

Dobre wieści dla wszystkich miłośników Crossroads Inn. Okazuje się, że gracze już w przyszłym roku będą mieli okazję wrócić do Delcrys i ponownie wcielić się w karczmarza. Klabater zaprezentował bowiem pierwszy zwiastun gry Crossroads Inn 2, która – zgodnie z zapowiedziami – ma stanowić połączenie elementów strategii ekonomicznej, symulacji oraz RPG.

Całkowicie przeprojektowaliśmy dotychczasowe funkcje, zaoferujemy także nową warstwę wizualną. Crossroads Inn 2, w przeciwieństwie to pierwszej części, powstaje na Unity. Ta transformacja pozwoliła nam dopracować i rozwinąć różne aspekty rozgrywki, w tym ergonomię, pathfinding i zachowania postaci niezależnych, a także daje większe możliwości pracy nad kodem, zarówno teraz i w przyszłości – informuje Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater.

Na koniec przypomnijmy, że pierwsze Crossroads Inn zadebiutowało na rynku w październiku 2019 roku. Początkowa gra była dostępna wyłącznie na komputerach osobistych, ale z czasem produkcja doczekała się również wersji na konsole PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu to zapraszamy do lektury: Recenzja Crossroads Inn – Spotkajmy się na rozdrożu.