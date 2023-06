Powstaje remaster Croc: Legend of the Gobbos, kolejnej gry dzieciństwa

Pamiętacie krokodyla Croca? Jeżeli nostalgia właśnie Was uderzyła, to mamy dla Was świetną wiadomość. Odpowiadający za powstanie kultowej platformówki z 1997 roku deweloper, Jez San, ujawnił za pośrednictwem swojego konta na Twitterze, że Croc: Legend of the Gobbos otrzyma remaster. Dzięki temu gra zostanie odświeżona oraz przystosowana do współczesnych standardów gier wideo.

Croc HD – nadchodzi remaster kultowej platformówki

Redakcja portalu Time Extension napisała obszerny artykuł na temat kultowego Croca – autor tekstu, James Batchelor, udostępnił go we wspomnianym serwisie społecznościowym i korzystając z okazji, nawoływał do powstania remastera. Jez San postanowił odpowiedzieć na wpis Batchelora i potwierdził, że Croc HD rzeczywiście powstaje.

Ogromne podziękowania dla @timeextension64 za pozwolenie mi na napisanie o jednej z moich ulubionych gier z ery PlayStation – Croc: Legend of the Gobbos! Jeszcze większe podziękowania dla @niccusworth [Nica Cuswortha, byłego pracownika Argonauts – przyp. red.] za poświęcenie czasu i porozmawianie ze mną. A teraz kampania na rzecz remastera Croca!