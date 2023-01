Creed III na nowym zwiastunie

Premiera filmu Creed III zbliża się wielkimi krokami. Twórcy postanowili przypomnieć o swojej produkcji i oddali w ręce widzów nowy zwiastun nadchodzącej produkcji. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Creed III – trailer

W najnowszej części filmu główny bohater będzie musiał zmierzyć się ze swoją przeszłością. Na jego drodze staje stary przyjaciel, który właśnie zakończył więzienną odsiadkę. Mężczyzna zaczyna trenować pod czujnym okiem Creeda, ale jego brutalny styl nie odpowiada gwieździe boksu. W końcu pomiędzy bohaterami dochodzi do poważnego konfliktu, co prowadzi do starcia na ringu.



Reżyserem filmu jest Michael B. Jordan, dla którego będzie to debiut w tej roli. W obsadzie poza Jordanem znajdują się również: Jonathan Majors, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Wood Harris, Florian Munteanu, Selenis Leyva, Thaddeus J. Mixson, Spence Moore II, Mila Davis-Kent oraz Canelo Álvarez.



Creed III zadebiutuje w kinach 3 marca 2023 roku.