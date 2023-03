GTA na Dzikim Zachodzie? Pierwszy zwiastun gry Cowboys and Rustlers

Nietrudno się więc domyślić, że mamy do czynienia z produkcją, która opiera się na podobnej koncepcji, co Rustler . Przeniesiemy się na Nieco Dziki, Trochę Dziwaczny Zachód, gdzie poznamy historie przesiąknięte czarnym humorem.

Poznaj historię dwóch wyjętych spod prawa przyjaciół - nadmiernie entuzjastycznego koniokrada i cynicznego, gadającego konia - opowiedzianą za pomocą magii top-downowej gry akcji. Napadaj na banki i roller-coastery, przyzywaj duchy na cmentarzach, a w międzyczasie pomóż swojemu końskiemu towarzyszowi napisać w końcu jego rewolucyjną powieść science-fiction.

(…) W miejscu tak nieco dzikim i trochę dziwacznym warto umieć rozmawiać. Najbardziej przekonującym argumentem mogą być rewolwery, szczególnie w połączeniu ze zwinnymi palcami i odpowiednim wykorzystaniem fizyki rykoszetów. Do nieco bardziej skomplikowanych dyskusji warto nauczyć się kilku trików z lassem, a i nikt chyba jeszcze nie przegadał kartaczownicy Gatlinga. To wszystko to jednak plan B, wcale nie musi do niego dojść. Wiadomo bowiem, że nie ma nic potężniejszego niż siła przyjaźni i kopnięcie półtonowego konia.