Jeżeli następna środa to termin premiery, wówczas oznaczałoby to, że Counter-Strike 2 w pełnej wersji miałby zadebiutować na rynku już 27 września. Valve nie podało żadnych konkretów odnośnie premiery, ale wielokrotnie podkreślano już, iż miałoby to stać się jeszcze przed jesienią (w praktyce lato zakończy się w sobotę, ale kilka dni spóźnienia nie jest aż tak dużym problemem).

Przypomnijmy na koniec, że Counter-Strike 2 ma zadebiutować wyłącznie na komputerach osobistych i będzie darmową grą z opcjonalnymi mikropłatnościami (free-to-play).