Coral Island wielkim hitem! Tytuł przyciąga dziesiątki tysięcy graczy

Coral Island już podczas pobytu w Early Access udowodniło, że jest projektem, któremu warto się przyjrzeć. Premiera pełnej wersji przyciągnęła dziesiątki tysięcy graczy, którzy są zachwyceni tytułem od studia Stairway Games.

Czy warto zagrać w Coral Island?

O tej produkcji mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż od października 2022 roku była dostępna w ramach wczesnego dostępu. Jeśli podobały Wam się tytuły pokroju Stardew Valley i Animal Crossing, istnieje duża szansa na to, że Coral Island również trafi w Wasze gusta. Powinniście spodziewać się więc relaksacyjnych aktywności związanych z prowadzeniem i rozwijaniem własnej farmy. Na wyspie nie zabraknie jednak ciekawych osobistości, z którymi można nawiązać relacje.



Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 7700 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 90%, to pozytywne opinie. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w tę produkcję zagrywało się jednocześnie ponad 15 tys. osób, co jest naprawdę imponującym wynikiem.



Na koniec warto dodać, że Coral Island jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Warto pamiętać, że grę można sprawdzić w ramach abonamentu Game Pass.