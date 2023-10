Coral Island już wkrótce opuści Early Access i zadebiutuje na konsolach

Coral Island to propozycja od deweloperów z Stairway Games. Pieczę wydawniczą nad tytułem sprawuje Humble Games. O tej produkcji mogliście usłyszeć już wcześniej, gdyż od października 2022 roku jest dostępna w ramach wczesnego dostępu. Twórcy poinformowali, że już wkrótce gra zadebiutuje w wersji 1.0, a ponadto będzie dostępna na PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym trailerem.

Przy Coral Island łatwo się zrelaksować

Wyłącznie na Steam Coral Island doczekało się już ponad 6,7 tys. recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 91%, to pozytywne opinie. Już na tym etapie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z hitem, a premiera wersji 1.0 z pewnością przyciągnie wielu nowych odbiorców. Osoby, które miały już okazję zagrać w Coral Island porównują tę produkcję do takich tytułów jak Stardew Valley czy Animal Crossing.



Po Coral Island powinniście spodziewać się więc relaksacyjnych aktywności związanych z prowadzeniem i rozwijaniem własnej farmy. Na wyspie nie zabraknie jednak ciekawych osobistości, z którymi można nawiązać relacje. Premiera pełnej wersji gry zapowiedziana została na 14 listopada. Co ważne, Coral Island już w dniu debiutu wersji 1.0 zasili bibliotekę usługi Xbox Game Pass.