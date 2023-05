Convergence: A League of Legends Story na nowym trailerze

Przypomnijmy, że w lutym tego roku Riot Forge podczas specjalnej prezentacji zapowiedziało trzy tytuły, których akcja będzie rozgrywać się w uniwersum League of Legends. Premiera jednego z nich już za nami, gdyż The Mageseeker: A League of Legends Story jest już dostępne i spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony graczy. Tym razem otrzymaliśmy krótki trailer przybliżający kolejną produkcję – Convergence: A League of Legends Story.

W Convergence: A League of Legends Story będziemy manipulować czasem

Całe wideo trwa tylko 27 sekund, więc nie znajdziemy tam zbyt dużo „mięska”. Na trailerze możemy zobaczyć Jinx oraz głównego bohatera, którym jest Ekko. Chłopak posiada umiejętności podróżowania w czasie i przestrzeni, co pokazano na wideo.