Contra: Operation Galuga zwiastuje zabawę w starym stylu

Najprawdopodobniej każdy gracz, u którego zaczynają pojawiać się pierwsze siwe włosy, ma sentyment do marki Contra. I choć z grami z tej serii bywało różnie, to pierwszej części nie można odmówić statusu legendy. Jeśli macie ochotę w nią zagrać, warto zwrócić uwagę na pakiet Contra Anniversary Collection , gdzie znajdziecie ogromne pokłady nostalgii. Jeśli liczycie jednak na coś nowego, zainteresujcie się nadciągającym Contra: Operation Galuga, które ma stanowić hołd dla wydanego w 1987 roku klasyka .

Contra: Operation Galuga powstaje w oparciu o pierwszą Contrę

Nad Contra: Operation Galuga pracują zespoły WayForward i Konami. Gra ma trafić do sprzedaży na początku przyszłego roku i będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Zapoznajcie się z trailerem, a szybko przekonacie się z jakiego rodzaju projektem mamy tutaj do czynienia.

Nowa odsłona legendarnej serii Contra nadeszła! Contra: Operation Galuga to świeże spojrzenie na przewijaną strzelankę z lat 80., charakteryzujące się nowoczesną oprawą graficzną i dźwiękową, nowymi poziomami, przeciwnikami, bossami oraz mechanikami gry, jak i odświeżonym arsenałem oraz wybuchową kooperacyjną walką dla 2 graczy w trybie fabularnym bądź 4 graczy w trybie arcade! – czytamy w opisie gry na Steam.

Chętnie dowiemy się, czy zamierzacie sięgnąć po nową Contrę oraz czy styl graficzny, w którym ją utrzymano, przypada Wam do gustu.