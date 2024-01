Concord wkrótce z prezentacją. Nowa gra Sony ma być inspirowana hitem Marvela

Wygląda na to, że na nadchodzącym State of Play zobaczymy pierwsze fragmenty rozgrywki z produkcji Firewalk Studios.

Jedną z atrakcji majowego PlayStation Showcase była zapowiedź Concord od Firewalk Studios. Niestety wówczas otrzymaliśmy jedynie krótki teaser oraz obietnicę, że gra zadebiutuje na PC i PlayStation 5 w 2024 roku. Od tamtego czasu zespół należący do rodziny PlayStation Studios nie podzielił się żądnymi szczegółami oraz materiałami ze swojej produkcji. Wygląda jednak na to, że sytuacja wkrótce ulegnie zmianie, ponieważ Sony szykuje się rzekomo do „nowej zapowiedzi” Concord.

„billbil-kun” dodaje, że jeśli Sony zaprosi w tym tygodniu graczy na kolejne State of Play, to istnieje „bardzo duża szansa”, że na pokazie zobaczymy właśnie Concord. To jednak nie koniec informacji na temat nadchodzącej produkcji Firewalk Studios, którymi podzielił się znany insider. Według informatora wspomniany tytuł ma być „mocno inspirowany” uniwersum Strażników Galaktyki, co z pewnością zainteresuje wszystkich fanów Marvela.