Conan Exiles: Age of War z mnóstwem nowości. Czwarty rozdział już dostępny

Gra Conan Exiles cały czas jest prężnie rozwijana przez Funcom, pomimo równoczesnych prac nad Dune: Awakening, który to survival ze świata Diuny ma zadebiutować jeszcze w tym roku. Na początek kwietnia studio wyznaczyło premierę kolejnego rozdziału swojej gry zatytułowanego Age of War. Zgodnie z nazwą gracze będą mogli wziąć udział w szeregu wyzwań w ramach Świętych Łowów, ogłoszonych przez samego Jhebbala Saga, zwanego również Władcą Bestii. Przyjrzyjmy się, co nowego pojawiło się w Conan Exiles.

W grze pojawiły się również znane z Age of Conan śmiertelne ciosy. Gracze mogą dobijać wrogów za pomocą nowych ciosów kończących, które zapewniają premię do obrażeń. Każda broń do walki wręcz posiada swoją własną niepowtarzalną animację. Aby uruchomić finiszera należy sprowadzić zdrowie przeciwnika do zera. Śmiertelne ciosy działają jednak wyłącznie na przeciwników rasy ludzkiej i nie można stosować ich w rozgrywce PVP.

Age of War wprowadziło także kilku nowych wrogów, w tym złodziei, golemy, stygijskich czempionów ze strażą przyboczną, czy potężnych czarnoksiężników potrafiących przyzwać meteoryty. Studio do naszej dyspozycji oddało również nową potężną broń w postaci obronnej balisty.