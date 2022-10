Nowa gra w świecie Half-Life. Fanowski projekt otrzymał błogosławieństwo Valve

Codename: Loop to fanowski projekt tworzony przez PinkyDev i zarazem zupełnie nowa gra osadzona w legendarnym uniwersum Half-Life. Jak podaje serwis PC Gamer, choć nie jest to dzieło studia Valve Software, produkcja otrzymała błogosławieństwo od Valve, dzięki czemu zadebiutuje na platformie Steam.

Codename: Loop – fanowska gra w świecie Half-Life

Z czym mamy do czynienia? Gra, pierwotnie nazwana Half-Life: Loop, jest strzelanką typu twin-stick i przeniesienie nas do rzeczywistości, w której G-Man uwięził Gordona Freemana w tytułowej pętli ciężkich wyzwań – wszystko po to, aby sprawdzić, czy Freeman jest godnym kandydatem do zatrudnienia.