Co nowego w Company of Heroes 3? Twórcy prezentują nadchodzące zmiany

Poprawek oraz nowej zawartości doczeka się również wersja konsolowa. Aktualizacja zatytułowana Brass Leopard zostanie oddana w ręce graczy jeszcze we wrześniu i wprowadzi do gry nowe mapy, ulepszenia warstwy gameplayowej oraz audio.



Na koniec przypomnijmy, że Company of Heroes 3 zadebiutowało na rynku 23 lutego 2023 roku, a wersja na PlayStation 5 i Xbox Series S/X pojawiła się na rynku pod koniec maja. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Company of Heroes 3 – wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.