Co nas czeka w finale sezonu 7A Outlandera? Producentka zdradza, że fani mogą spodziewać się wszystkiego

Już w najbliższą sobotę na Netflixie pojawi się ostatni odcinek Outlandera przed dłuższą przerwą. Finał pierwszej połowy siódmego sezonu zapowiada się niezwykle intrygująco, pozostawiając widza z apetytem na powrót do serialu w kolejnych ośmiu odcinkach obecnej serii. Producentka serialu Maril Davis w rozmowie z Radio Times ujawniła, czego fani mogą oczekiwać po nadchodzącym finale sezonu 7A. Zdradziła, że w serialu może wydarzyć się wszystko i widzowie mogą spodziewać się wielu niespodzianek.

Uwielbiam ten odcinek. Oczywiście historia Brianny, Rogera i Bucka zostaje wstrzymana w naprawdę druzgocącym momencie. Jestem pewna, że ​​nie ma nic gorszego niż myślenie, że twoje dziecko jest gdzie indziej w innym czasie – to naprawdę przerażające. Jest to świetny sposób na zakończenie finału w połowie sezonu i pozostawienie ludzi zastanawiających się, co się dalej stanie. I to prawda, wszystko teraz może się wydarzyć. Zbliżamy się do naszego ostatniego sezonu i teraz nie ma już rzeczy niemożliwych.