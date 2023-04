Closer the Distance – zapowiedź nowej gry od twórców serii Orwell

Closer the Distance to propozycja od studia Osmotic Studios, które możecie kojarzyć za sprawą docenionej serii Orwell. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje ekipa Skybound Games. Twórcy z dumą zapowiedzieli swoją grę, która już wkrótce ukaże się na PC i konsolach. Zachęcamy do zapoznania się z trailerem.

Fabuła Closer the Distance zapowiada się intrygująco

Closer the Distance jawi się jako bardzo nastrojowa i bogata w fabularną głębie produkcja. Twórcy wyraźnie zaznaczają, że to właśnie narracja będzie odgrywać pierwsze skrzypce podczas rozgrywki. Za sprawą historii poznamy losy młodej dziewczyny o imieniu Angela, która zginęła w wypadku samochodowym.



Będąc już po drugiej stronie, będziemy obserwować dalsze losy naszej rodziny i przyjaciół, by tym samym wspomóc ich w żałobie. Wybory, które podejmiemy będą mieć jednak istotny wpływ na przebieg fabuły. Na wyróżnienie zasługuje również intrygująca, klimatyczna oprawa graficzna.



Nie poznaliśmy dokładnej daty premiery Closer the Distance, ale według zapewnień twórców gra powinna ukazać się na rynku już wkrótce.