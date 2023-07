Clockwork Revolution to owoc miłości Arcanum i Vampire: The Masquerade – Bloodlines

Zgodnie z zapowiedziami Clockwork Revolution to pierwszoosobowe action-RPG, w którym dużą rolę ma odegrać strzelanie. Chad Moore podkreśla natomiast, że nadchodząca produkcja inXile Entertainment zaoferuje m.in. bogaty świat przedstawiony, fascynującą narrację oraz systemy RPG . To jednak nie koniec informacji, którymi podzielił się reżyser gry.

Moore we wpisie opublikowanym na portalu społecznościowym Twitter przyznał bowiem, że zawsze opisuje Clockwork Revolution jako „owoc miłości” Arcanum oraz Vampire: The Masquerade – Bloodlines. Informacja ta powinna zachęcić fanów wymienionych produkcji do śledzenia losów nadchodzącego dzieła studia inXile Entertainment.