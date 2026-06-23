Cities: Skylines 2 z dużą aktualizacją. Koniec z długimi spacerami mieszkańców

Gracze otrzymali także nowe narzędzia do modyfikowania terenu i poprawki wydajności.

Cities: Skylines 2 otrzymało kolejną dużą aktualizację. Patch 1.6.0f1, nazwany Summer Solstice, skupia się przede wszystkim na poprawie wyglądu terenów, wydajności oraz zachowania mieszkańców, którzy do tej pory potrafili odbywać wyjątkowo długie podróże po mieście. Cities: Skylines 2 – większe zmiany w terenie i grafice Najważniejszą nowością jest przebudowany system teksturowania terenu. Twórcy poprawili przejścia pomiędzy materiałami, dzięki czemu powierzchnie wyglądają bardziej naturalnie, a problem rozciągających się tekstur został znacząco ograniczony.

Naprawiono również błędy związane z ukształtowaniem terenu i linią brzegową. Woda ma teraz lepiej dopasowywać się do otoczenia, a krajobraz nie sprawia już wrażenia nadmiernie spłaszczonego. Dodatkowo niższe ustawienia jakości tekstur zużywają mniej pamięci VRAM, co powinno przełożyć się na lepszą wydajność na słabszych kartach graficznych.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja wprowadziła również możliwość ręcznego malowania tekstur gruntu. Gracze mogą teraz tworzyć plaże, piaszczyste obszary czy inne rodzaje nawierzchni bezpośrednio w grze. Twórcy rozwiązali także problem mieszkańców, którzy potrafili podróżować przez niemal całe miasto w poszukiwaniu sklepu czy usług. Obywatele mają teraz podejmować bardziej rozsądne decyzje dotyczące zakupów i przemieszczania się. Patch przynosi również: rzadsze przeprowadzki mieszkańców, co poprawia wydajność dużych miast;

możliwość zakupu artykułów biurowych od zewnętrznych dostawców;

poprawki kosztów związanych z zawracaniem pojazdów;

obniżony popyt komercyjny dla lepszego balansu ekonomii;

usprawnienia interfejsu i poprawki polskiej lokalizacji. Po przejęciu rozwoju gry przez Iceflake Studios kolejne aktualizacje są odbierane coraz lepiej przez społeczność, a Summer Solstice stanowi następny krok w kierunku poprawy stanu Cities: Skylines 2.