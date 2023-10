Pierwsze recenzje gry Cities: Skylines II. Niby fajnie, ale optymalizacja leży

Już za trzy dni – 24 października – na rynku zadebiutuje gra Cities: Skylines II od studia Colossal Order. Produkcja, której wydaniem zajmuje się Paradox Interactive, zostanie udostępniona wyłącznie na komputerach osobistych (premiera na konsolach obecnej generacji planowana jest na przyszły rok). Z okazji zbliżającego się debiutu w sieci pojawiły się pierwsze recenzje tytułu, które na pierwszy rzut oka są całkiem niezłe. Wygląda jednak na to, że recenzenci postanowili przymknąć oko na ogromne problemy z optymalizacją.

Pierwsze recenzje gry Cities: Skylines II

Zacznijmy jednak od początku. W chwili przygotowywania tej wiadomości w serwisie Metacritic gra posiada średnią ocen na poziomie 76/100. Oceniający są w dużej mierze zadowoleni z faktu, iż Cities: Skylines II faktycznie jest czymś więcej niż pierwsza część, aczkolwiek wielu zauważa, że produkcja została pozbawiona niektórych mechanik znanych z oryginału. Niektórzy nazwali ją nieco złośliwie wersją beta, inni zaś stwierdzili, iż potrzeba dodatków oraz modyfikacji, aby uzyskać ten city builder, na którego czekaliśmy.

Zdecydowanie najważniejszą kwestią są jednak ogromne problemy techniczne oraz fatalna optymalizacja. Wygląda na to, że do pełnego doświadczenia całeuj tej frajdy potrzeba naprawdę niezłego sprzętu – przynajmniej do momentu, gdy deweloperzy postarają się naprawić sytuację i wprowadzić istotne zmiany.