Ciri nie jest spokrewniona z bohaterką Wiedźmina: Rodowód krwi? Twórcy mają plan na połączenie seriali

Showrunnerka wyznała, że rozwija „podejście makro” w narracji swojego serialu. Chodzi o ustawienie pewnych elementów, aby w późniejszych sezonach, a może i innych serialach, z nich skorzystać, aby wszystko ułożyło się w jedną całość.

Musimy ustawić pewne kostki domina, abyśmy mogli je później przewrócić. Jest coś – to jedna z moich ulubionych rzeczy – co ustaliliśmy w sezonie 1, co znajdzie się w sezonie 3. I jest to coś, co wywoła mnóstwo pytań. [Odpowiedzi] nie muszą koniecznie zostać udzielone od razu naszym widzom. Musisz ufać, że jeśli w pewnym momencie podjęliśmy decyzję, że zrobiliśmy z tego tajemnicę, to wyjaśnienia tego dowiesz się później.