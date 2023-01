Ciekawa paczka gier w ofercie Humble Bundle

Słyszeliście już o najnowszej paczce gier dostępnej w ramach Humble Bundle? Śpieszymy donieść, że oferta ciągle jest aktywna, a za małą kwotę możecie uzupełnić swoją wirtualną kolekcję gier o kilka ciekawych tytułów. Oczywiście, wydane w ten sposób pieniądze zasilą konto organizacji charytatywnej.

Humble Bundle – Survival Instinct

Najnowszą paczkę gier zatytułowano Survival Instinct i jak łatwo się domyślić, to właśnie sztuka przetrwania jest wspólnym motywem oferowanych gier. Jeśli wpłacicie kwotę minimalną, która obecnie wynosi 13.85 euro, to otrzymacie dostęp do poniższych tytułów: