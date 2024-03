Chris Evans staje w obronie Marvela. Uważa, że studio zasługuje na uznanie

Na sam koniec Chris Evans przyznał, że jego ulubionym filmem Marvela, w którym sam wystąpił, jest Kapitan Ameryla: Zimowy Żołnierz. Przyznał, że dopiero od drugiej części przygód Steve’a Rogersa mógł w pełni zaryzykować ze swoją rolą.

To mój ulubiony film Marvela, w którym brałem udział. Nie chodzi tylko o sam film, ale o przeżycie. Przy pierwszej części byłem bardzo zdenerwowany. Wiesz, w co się wpakowałeś i w rezultacie zaczynasz grać defensywnie, aby nie przegrać. Kiedy pojawił się Zimowy Żołnierz, to graliśmy już o zwycięstwo. To pierwszy film z braćmi Russo. Podejmowaliśmy większe ryzyko, a postać wydawała się bardziej rozbudowana. To było jedno z bardziej satysfakcjonujących doświadczeń, jakie przeżyłem podczas mojej przygody z Marvelem.