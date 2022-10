Choo-Choo Charles z datą premiery. Nowy zwiastun horroru z morderczą lokomotywą

Nietypowa produkcja Two Star Games zadebiutuje na rynku jeszcze w tym roku.

Jeśli czekacie na zapowiedziane w październiku ubiegłego roku Choo-Choo Charles, czyli nietypowy horror, w którym na graczy poluje krwiożercza lokomotywa wyposażona w pajęcze odnóża, to mamy dla Was dobre wieści. Deweloperzy ze studia Two Star Games opublikowali nowy zwiastun swojej produkcji, w którym ujawnili dokładną datę premiery wspomnianego tytułu. Okazuje się, że Choo-Choo Charles zadebiutuje na rynku już niedługo.

Premiera Choo-Choo Charles już w grudniu

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Choo-Choo Charles trafi do sprzedaży dokładnie 9 grudnia bieżącego roku. Produkcja studia Two Star Games dostępna będzie wyłącznie na komputerach osobistych. Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się ze wspomnianym zwiastunem, w którym nie brakuje fragmentów rozgrywki, które pozwalają po raz kolejny sprawdzić, jak nietypowy horror z morderczą lokomotywą w roli głównej prezentuje się w akcji. Całość znajdziecie na dole wiadomości.