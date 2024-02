Children of the Sun - trzecioosobowy shooter od Devolver Digital

Children of the Sun to projekt, za który odpowiadają René Rother i ekipa wydawnicza Devolver Digital. Twórcy podzielili się pierwszym trailerem swojej klimatycznej produkcji. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo oraz opisem gry.

Children of the Sun będzie snajperską strzelanką

Children of the Sun to taktyczna, trzecioosobowa strzelanka, w której gracz będzie mógł kontrolować lot pocisków. Główną bohaterką produkcji jest szukająca zemsty dziewczyna. Jej celami są natomiast członkowie sekty, która zniszczyła jej życie. Eliminując wyznawców kultu będzie sukcesywnie dążyć do tego, by wymierzyć sprawiedliwość przywódcy grupy.