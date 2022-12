Chętni na jeszcze jeden prezent? GOG szykuje kolejną darmową grę na PC

Rok dobiega końca, ale sklepy internetowe nadal prześcigają się w oferowaniu graczom darmowych produkcji. Na GOG.com wciąż trwa Zimowa Wyprzedaż, podczas której platforma udostępniła kilka gier całkowicie za darmo. Promocja trwa jeszcze przez kilka dni i na jej zakończenie sklep zaoferował jeszcze jeden tytuł, który będziecie mogli przypisać do swojego konta. Najnowszy przeciek od serwisu Dealabs ujawnił, że już jutro gracze będą mogli odebrać ostatni w tym roku prezent od GOG-a.

GOG.com z jeszcze jednym prezentem dla graczy na PC

W ostatni dzień roku równo o godzinie 15:00 czasu polskiego w sklepie GOG.com za darmo będziecie mogli odebrać grę Daymare: 1998. Produkcja Invader Studios to trzecioosobowy survival horror, stawiający nacisk na mechanikę przetrwania i toczenie trudnych pojedynków z przeciwnikami. W grze znajdziecie również wciągającą historię i etapy logiczne. Produkcja dostępna będzie do odebrania wyłącznie przez trzy dni, czyli do 2 stycznia.