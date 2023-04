Chcecie przetestować Dark and Darker? Twórcy sugerują torrenty

O Dark and Darker zrobiło się bardzo głośno, gdyż gracze z całego świata zakochali się w udostępnionym na Steam demo. Twórcy z Ironmace oskarżeni zostali jednak o plagiat przez firmę Nexon, przez co gra została usunięta ze sklepu Valve. Deweloperzy zachęcają fanów do pobrania gry poprzez torrenty, gdyż zależy im na tym, by społeczność pomogła w testowaniu gry.

Twórcy udostępnili Dark and Darker poprzez torrenty

Swoim pomysłem podzielili się we wpisie na reddit.com. Tam również znajdziecie link, z pomocą którego możecie pobrać testową wersję Dark and Darker. Twórcy zaznaczają jednak, by nie korzystać z innych źródeł, gdyż nie mogą zagwarantować ich autentyczności.



Fanom Dark and Darker pozostaje mieć nadzieję, że sprawa związana z oskarżeniami szybko zostanie rozwiązana, dzięki czemu gra będzie mogła wrócić na Steam.